La settimana scorsa, durante una puntata del programma televisivo, una donna ha raccontato di aver aggredito il suo ex compagno dopo aver scoperto un tradimento. L'episodio ha suscitato discussioni sui social e sui media, portando alla ribalta il tema delle violenze intra-familiari e delle reazioni personali in situazioni di crisi. La donna ha riferito di aver aggredito l'uomo con una forchetta, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o giudiziarie dell'episodio.

La settimana scorsa, ospite di Belve, Elena Santarelli ha raccontato di aver “ inforchettato ” l’ex fidanzato, reo di averla tradita. Francesca Fagnani, com’era successo qualche mese fa con Belen Rodriguez, che a sua volta aveva rivelato di aver picchiato tutti i suoi ex, si è limitata a minimizzare l’accaduto con una risata. Nessuna levata di scudi per il fidanzato di Santarelli, se non da parte delle solite pagine social misogine, che rivendicano l’esistenza della violenza contro gli uomini proponendo contenuti che non fanno altro che spostare il focus su una presunta disparità di trattamento tra uomini e donne (trattamento da cui, pensate, sarebbero gli uomini a uscirne svantaggiati).🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Santarelli, ma perché non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo?

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