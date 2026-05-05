Elena Santarelli ma perché non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo?

Da donnapop.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa, durante una puntata del programma televisivo, una donna ha raccontato di aver aggredito il suo ex compagno dopo aver scoperto un tradimento. L'episodio ha suscitato discussioni sui social e sui media, portando alla ribalta il tema delle violenze intra-familiari e delle reazioni personali in situazioni di crisi. La donna ha riferito di aver aggredito l'uomo con una forchetta, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o giudiziarie dell'episodio.

La settimana scorsa, ospite di Belve, Elena Santarelli ha raccontato di aver “ inforchettato ” l’ex fidanzato, reo di averla tradita. Francesca Fagnani, com’era successo qualche mese fa con Belen Rodriguez, che a sua volta aveva rivelato di aver picchiato tutti i suoi ex, si è limitata a minimizzare l’accaduto con una risata. Nessuna levata di scudi per il fidanzato di Santarelli, se non da parte delle solite pagine social misogine, che rivendicano l’esistenza della violenza contro gli uomini proponendo contenuti che non fanno altro che spostare il focus su una presunta disparità di trattamento tra uomini e donne (trattamento da cui, pensate, sarebbero gli uomini a uscirne svantaggiati).🔗 Leggi su Donnapop.it

elena santarelli ma perch233 non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo
© Donnapop.it - Elena Santarelli, ma perché non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo?

Notizie correlate

Elena Santarelli e il tradimento vendicato con una forchetta: se lo diceva un uomo, Belve diventava un casoElena Santarelli ha raccontato a Belve di aver inforchettato il fidanzato traditore.

Elena Santarelli a Belve attacca Chiara Ferragni e rivela: “Licenziata perché ho rifiutato una cena”Schietta e tagliente come sempre, Elena Santarelli si è raccontata senza riserve in una delle interviste più intense della nuova stagione di Belve.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Che scuola ha fatto Elena Santarelli e che titolo di studio ha; A Belve su Rai 2 l’intervista a Elena Santarelli, ospite di Francesca Fagnani. Un racconto che alterna momenti di commozione, legati al percorso di salute del figlio, a dichiarazioni dure sul mondo dello spettacolo. Il passaggio più acceso riguarda Chiara Ferra; Minimal ed elegante: la casa dove vive Elena Santarelli con Bernardo Corradi; Le scuse di Chiara Ferragni non me le bevo, le anticipazioni di Elena Santarelli a 'Belve'.

elena santarelli elena santarelli ma perchéElena Santarelli, ma perché non ci indigna una donna che racconta una violenza contro un uomo?Elena Santarelli, da Francesca Fagnani a Belve, ha detto di aver colpito con una forchetta il suo ex fidanzato: perché nessuno si è indignato? donnapop.it

elena santarelli elena santarelli ma perchéChiara Ferragni evita Elena Santarelli per paura di messaggi compromettentiPerché Chiara Ferragni tace dopo l’attacco di Elena Santarelli Il silenzio di Chiara Ferragni, oggi al centro di un complesso percorso di ricostruzion ... assodigitale.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.