Elena Santarelli e il tradimento vendicato con una forchetta | se lo diceva un uomo Belve diventava un caso

Durante una recente intervista, l’attrice ha raccontato di aver colpito con una forchettata il suo fidanzato, accusandolo di tradimento. La sua testimonianza è stata accolta con leggerezza dal pubblico, mentre un commento simile pronunciato da un uomo avrebbe probabilmente suscitato reazioni diverse. La storia ha attirato l’attenzione sui modi in cui i comportamenti vengono percepiti a seconda del genere di chi li racconta.

Elena Santarelli ha raccontato a Belve di aver inforchettato il fidanzato traditore. Una confessione accolta con leggerezza: ma se lo diceva un uomo, sarebbe finita diversamente.🔗 Leggi su Fanpage.it

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