Elena Rybakina | le sue impressioni sul confronto con Aryna Sabalenka a Miami

Durante il torneo di Miami, Elena Rybakina ha affrontato e battuto la connazionale Pegula. La stessa giocatrice ha commentato brevemente il suo incontro con Aryna Sabalenka, lasciando alcune impressioni sul match disputato in Florida. La vittoria contro Pegula rappresenta un passo importante nel percorso del torneo, mentre le sue parole forniscono uno sguardo diretto sulla sua esperienza in questa fase della competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Elena Rybakina ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria tenacia e capacità di recupero al Miami Open. Nella partita dei quarti di finale, ha affrontato l’americana Jessica Pegula, accreditata come una delle migliori giocatrici della stagione. Dopo un avvio difficile, in cui ha perso il primo set 2-6, Rybakina ha rovesciato la situazione, portando a casa il match con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Nonostante i primi segni di difficoltà, Rybakina ha respinto gli attacchi di Pegula, la quale ha avuto diverse occasioni per prendere il controllo nel secondo set con alcune palle break.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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