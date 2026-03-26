Nella notte tra martedì e mercoledì si svolgerà la semifinale del torneo WTA di Miami, con Aryna Sabalenka e Elena Rybakina che disputeranno l'ultimo match sul campo centrale. Le due giocatrici sono arrivate a questo punto del torneo e si contenderanno un posto in finale. La partita è programmata per la notte italiana, con le quote e i pronostici già disponibili.

Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina chiuderanno il programma sul campo centrale nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Non è solo il Ranking WTA a dirci che sono le due migliori del mondo in questo momento, ma anche, se non soprattutto, il fatto che tra novembre e marzo si sono incontrate tre volte in tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, semifinale WTA Miami 27-03-2026

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