Aryna Sabalenka ha vinto la finale a Indian Wells, battendo Elena Rybakina in una partita combattuta. La giocatrice si aggiudica così il titolo WTA 1000, mettendo fine alla sfida contro la rivale. La finale si è conclusa con un risultato serrato, confermando il successo di Sabalenka sul campo.

Aryna Sabalenka si prende la sua rivincita su Elena Rybakina e conquista il WTA 1000 di Indian Wells. Una finale lunga (2 ore e 34 minuti), un confronto durissimo, una sfida che fa capire quanto tra le due ci sia un matchup che crea davvero tantissimo in termini di tensione e necessità di far ricorso a punti decisivi più che mai. 3-6 6-3 7-6(6) il punteggio finale a favore della bielorussa, con la kazaka che manca un match point nel pomeriggio californiano. Sebbene i primi game scorrano tranquilli, è nel quarto che si comincia a vedere un canovaccio dell’incontro: Rybakina che riesce spesso a leggere dove va il servizio di Sabalenka, un fatto che, unito alla potenza nei colpi, rende la kazaka in grado di incidere sia nel match che, soprattutto, nella testa di Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aryna Sabalenka vince una finale thriller a Indian Wells. Rivincita su Elena Rybakina

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