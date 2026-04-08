Isola d' Elba sequestrata maxi discarica abusiva con 5 tonnellate di rifiuti

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno sequestrato una vasta discarica abusiva situata a Porto Azzurro, sull'Isola d'Elba. L’area, di circa 950 metri quadrati, conteneva circa cinque tonnellate di rifiuti di vario genere. L’intervento si inserisce nelle operazioni di controllo contro lo smaltimento illecito di materiali, che hanno portato al sequestro dell’area e alla denuncia dei responsabili.

Una discarica abusiva di 950 metri quadrati è stata sequestrata a Porto Azzurro dalla guardia di finanza. In totale erano presenti cinque tonnellate di rifiuti anche pericolosi stoccati sia all'esterno che all'interno di un manufatto realizzato in totale assenza di permessi di costruzione. Le. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Discarica abusiva a Sferracavallo con un giro da 70 tonnellate di rifiuti: smantellata banda, 7 misure cautelariOperazione della guardia costiera di Palermo contro il traffico illecito di rifiuti. Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiutiIl comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato sull’isola di Ischia un’area abusiva di 300 mq contenente 860 mc di... Temi più discussi: Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrati 950 mq e 5 tonnellate di rifiuti pericolosi; Isola d'Elba, controlli della guardia costiera: sequestrati 200 kg di pesce ed elevate multe per 15mila euro; Sequestrata una discarica abusiva di 950 metri quadri; Trecento controlli, 200 chili di pesce sequestrato. Sequestrata discarica abusiva all’Elba con 5 tonnellate di rifiutiScoperti e sequestrati a Porto Azzurro, sull'isola d'Elba, una discarica abusiva di 950 metri quadri con dentro 5 tonnellate ... controradio.it Discarica abusiva all’Isola d’Elba: sequestrati 950 mq e 5 tonnellate di rifiuti pericolosiOperazione della Guardia di Finanza a Porto Azzurro: sotto sequestro anche un manufatto edilizio abusivo in area vincolata ... gonews.it la Repubblica. . Un autista di bus di Isola del Cantone (in provincia di Genova), Federico Prato, 55 anni, è morto la sera di Pasqua a Lourdes durante un pellegrinaggio partito dalla Liguria: investito dal suo stesso mezzo. Il mezzo, fermo su un'area in pendenz - facebook.com facebook Tutto vero. La Nazionale maschile di Montserrat, un'isola caraibica da 4.364 abitanti, sta cercando un nuovo ct e 4 mesi dopo le dimissioni del precedente allenatore ha pubblicato un annuncio di lavoro ufficiale su Facebook Si tratta del Paese membro dell x.com