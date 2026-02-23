Eileen Gu trionfa a Livigno | oro nell’half-pipe con run perfette

Eileen Gu si aggiudica l’oro nell’half-pipe di Livigno grazie a due run impeccabili. La campionessa cinese ha mostrato grande sicurezza e tecnica durante la finale, superando le rivali con manovre precise e altezza nei salti. La vittoria arriva dopo una gara combattuta, con Gu che ha mantenuto il ritmo dall’inizio alla fine. Il risultato rafforza il suo ruolo tra le migliori dello sci freestyle mondiale. La competizione ha attirato molti appassionati sulla pista di montagna.

Ailing Eileen Gu trionfa nell’half-pipe femminile: oro a Livigno. Ailing Eileen Gu ha dominato la finale dell’half-pipe femminile di freestyle ski a Livigno, conquistando l’oro con due run quasi perfette. La gara, inizialmente rinviata per le avverse condizioni meteorologiche, si è svolta la mattina del 22 febbraio 2026 con temperature miti e cieli poco nuvolosi. La Gu ha superato la connazionale Fanghui Li e la britannica Zoe Atkin, dimostrando un controllo tecnico impeccabile. Undici atlete hanno gareggiato per le medaglie, dopo che la canadese Cassie Sharpe ha rinunciato a causa di una caduta in qualifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Giappone trionfa nell’half-pipe olimpico di Livigno: Totsuka oro, dominio nipponico e interrogativi sull’Italia.Yuto Totsuka ha vinto l’oro nell’half-pipe di Livigno, perché il Giappone ha mostrato la sua forza nello snowboard.

Olimpiadi: Ailing Eileen Gu si prende l'ultimo oro di LivignoAiling Eileen Gu ha conquistato l'ultimo oro olimpico nell'half-pipe femminile a Livigno, dopo il rinvio della gara di ieri sera.

Eileen Gu vince la medaglia d’oro, aveva riso in faccia al giornalista insegnando a lui (e a noi) che cos’è lo sportLa vittoria della medaglia d'oro della cinese Eileen Gu, mentre la pressione era tutta sulle sue spalle come racconta l'Athletic. ilnapolista.it

Eileen Gu oro olimpico e lutto: l’annuncio in lacrime dopo la garaLa gioia per l’oro olimpico si è intrecciata con un dolore improvviso e profondo. Dopo il trionfo nell’halfpipe di sci freestyle ai Giochi di Olimpiadi ... thesocialpost.it

La sciatrice cinese Eileen Gu conquista la medaglia d'oro ai Giochi di Milano-Cortina: dopo i due argenti già vinti alle Olimpiadi 2026, l'atleta 22enne ha trionfato nel freestyle halfpipe. La notizia su La Stampa #MilanoCortina2026 - facebook.com facebook

OROOOOO per la meravigliosa Eileen GU nell'halfpipe. Dopo i due argenti nel big air e slopestyle, ecco il trionfo. Il suo 3° Oro in carriera, la sua 6^ medaglia su 6 gare olimpiche. Dopo aver dato lezioni di vita, e aver riscritto la grammatica del successo e d x.com