Michelin Primacy 5 energy e Pilot Sport 5 energy efficienza energetica e performance su 4 ruote

Michelin ha lanciato due nuovi pneumatici che puntano a combinare efficienza energetica e alte prestazioni. La gamma Primacy 5 energy e Pilot Sport 5 energy sono le prime della casa a ottenere la tripla classe A, un riconoscimento che riguarda l’efficienza del consumo di carburante, la resistenza al rotolamento e le prestazioni su asciutto e bagnato. Entrambi i modelli sono destinati a diversi tipi di veicoli e utilizzi, offrendo nuove opzioni sul mercato.

AAA. Prima gamma pneumatici Michelin con tripla classe A. È Primacy 5 energy che con Pilot Sport 5 energy, primo pneumatico sportivo in doppia classe A, rappresenta l'innovazione dello storico marchio che compie 120 anni di presenza in Italia, pilastro strategico del colosso con numeri importanti: oltre 14 milioni di pneumatici prodotti all’anno, 3.800 dipendenti distribuiti nei tre stabilimenti piemontesi di Torino, Alessandria, Cuneo, il più moderno e innovativo del gruppo, e nella sede commerciale di Milano, 432 milioni di euro in 5 anni in investimenti per ricerca e sviluppo. “Michelin Italiana si distingue per l’attenzione all’eccellenza industriale e la volontà di sostenere la crescita e l’innovazione tecnologica nel Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michelin Primacy 5 energy e Pilot Sport 5 energy efficienza energetica e performance su 4 ruote Michelin Pilot Sport 5 Energy – Sporty Performance Meets Efficiency Efficienza energetica: ritorna l'Enel Energy Bar per rispondere a tutte le domande dei cittadiniCome rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie... Leggi anche: Key Energy, a Rimini Tecno lancia la suite per ottimizzare consumi e performance Esg: ecco KontrolON