LetExpo 2026 Grimaldi Alis lancia l’allarme sulla crisi in Iran Alla Ue chiediamo politiche efficaci

Durante la presentazione di LetExpo 2026, il rappresentante di Alis ha sottolineato la gravità della situazione in Iran, evidenziando come questa crisi abbia ripercussioni dirette sulla regione e sul mondo. Ha anche chiesto all'Unione Europea di adottare politiche più efficaci per affrontare la situazione, rimarcando la vicinanza dell'emergenza a tutti.

“Quello che sta accadendo in Medio Oriente non è uno sfondo lontano. È una crisi vicina a tutti noi, con effetti concreti sulle aziende, sulle rotte e sui costi”, ha avvertito Guido Grimaldi, presidente di Alis, durante la sua relazione di apertura alla fiera della logistica LetExpo 2026, in corso alla Fiera di Verona. Secondo Grimaldi, il recente attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e la risposta di Teheran in tutto il Golfo hanno trasformato un rischio geopolitico in un disordine operativo immediato per la logistica globale. Lo Stretto di Hormuz, attraverso cui passa circa il 20% del petrolio mondiale e dove transitano in media 125 navi al giorno, è oggi un fronte di guerra attivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Alis lancia LetExpo 2026: a Verona la logistica guarda a intelligenza artificiale e sostenibilitàRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Ue, Road Map Economica rinviata a marzo: Draghi lancia l’allarme sulla crisi e teme una recessione continentale.Bruxelles, 12 febbraio 2026 – La road map per il rilancio dell'economia europea dovrà attendare marzo per l'approvazione finale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LetExpo 2026 Grimaldi Alis lancia...

Temi più discussi: Al via domani LetExpo 2026. Sguardo su innovazione e scenari geopolitici internazionali; LetExpo 2026 a Verona dal 10 al 13 marzo 2026; Alis, da domani a Verona LetExpo 2026: la logistica si confronta su sostenibilità e innovazione; REGIONE VENETO* : LETEXPO 2026 CON RUZZA, ZECCHINATO E DE BERTI: SISTEMA INTEGRATO PER FUTURO LOGISTICA E INFRASTRUTTURE.

LetExpo 2026 a Verona dal 10 al 13 marzo 2026Dal 10 al 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona si svolgerà la quinta edizione di LetExpo, evento promosso da Alis e Veronafiere. Circa 550 espositori e 65mila metri quadrati di area espositiva, ... trasportoeuropa.it

Alis: approvati importanti nuovi soci, anche in vista di Letexpo 2026Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Il primo Consiglio di Alis del nuovo anno ha segnato l’avvio di un 2026 ricco di sfide strategiche per i settori che rappresentiamo, chiamati a confrontarsi con scenari ... notizie.tiscali.it

Trasportare Oggi in Europa. . Domani in diretta da LetExpo - facebook.com facebook