Michele Sodano candidato a sindaco di Controcorrente | Lavoro di squadra per politiche efficaci

Il leader del giovane movimento chiama a raccolta l’area progressista che invece per diverso tempo è sembrata indirizzata sul giornalista Onofrio Dispenza. E Italia Viva fa il nome di Roberta Lala Controcorrente, il movimento politico lanciato un anno fa da Ismaele La Vardera, ha lanciato oggi nella città dei Templi la candidatura a sindaco di Michele Sodano, ex deputato del Movimento Cinque stelle e approdato da diversi mesi nella compagine politica creata dall’ex Iena. Ismaele La Varedra, che considera Michele Sodano “il nuovo modo di fare politica” lancia un appello alla colazione del Campo Largo. “Oggi – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il leader di Controcorrente - lanciamo la nostra proposta allargandola al Campo Largo, mettiamo a disposizione un candidato che ha sempre lavorato per questa comunità e lo mettiamo a disposizione delle forze progressiste, non lanciamo una candidatura isolata ma un appello a tutti coloro vogliono liberare Agrigento che è nuovamente in mano ai dinosauri della politica che propongono soggetti che hanno sventrato questa terra. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Michele Sodano e il progetto Controcorrente: "Presto per dire se mi candiderò, ma basta persone sole al comando"

