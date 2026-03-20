Wembanyama da impazzire | canestro a 1 dalla fine e San Antonio Spurs ai playoff

Victor Wembanyama ha segnato un canestro decisivo a un secondo dalla fine della partita contro i Phoenix Suns, permettendo ai San Antonio Spurs di qualificarsi ai playoff NBA. La giocata è stata considerata la più impressionante della notte e ha portato la squadra alla conquista della vittoria. La partita si è conclusa con il risultato che ha determinato l’ingresso dei Spurs nella fase finale del campionato.

La migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns, mandando contestualmente i San Antonio Spurs ai playoff Nba. Guarda qui le 5 più belle azioni della notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama da impazzire: canestro a 1" dalla fine e San Antonio Spurs ai playoff Articoli correlati NBA Freestyle | Questi San Antonio Spurs possono puntare al titolo, non solo per WembanyamaDopo ogni ricostruzione, la squadra texana sembra sempre sprofondare nel baratro. Leggi anche: NBA: Wembanyama porta gli Spurs ai playoff dopo sei anni, Doncic segna 60 punti e LeBron fa la storia NBA : Le casting fou de Wembanyama pour créer les Ultras des Spurs Una selezione di notizie su Wembanyama da impazzire canestro a 1... Argomenti discussi: POV: tra te e il canestro c'è Wembanyama, cosa fai?; Wembanyama firma il colpo che riporta San Antonio ai playoff. NBA, Wembanyama da impazzire: la top-5 della nottePer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it