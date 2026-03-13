Edilizia la stangata è servita | ristrutturazioni e opere pubbliche sempre più care

Le tensioni internazionali e l'incertezza economica fanno salire i prezzi dei materiali da costruzione, influenzando le imprese del settore edilizio nell’aretino. Ristrutturazioni e opere pubbliche risultano più costose rispetto al passato, suscitando preoccupazione tra gli operatori locali. La situazione si inserisce in un quadro di aumenti generalizzati che interessano l’intera filiera delle costruzioni.

A preoccupare sono soprattutto i rincari su alcune materie prime e prodotti fondamentali per il comparto edilizio: fino al +20% per il ferro e tra il +18% e il +20% per conglomerato bituminoso e membrane. Su acciaio, tubazioni e raccordi in pvc, inoltre, molti fornitori accettano ordini con riserva di aggiornamento dei prezzi e chiedono conferme dei preventivi nel giro di 24 ore. Un quadro che si aggiunge ai rincari già registrati nei mesi scorsi, a partire dal calcestruzzo e dai carburanti, con un impatto diretto sui costi di gestione dei cantieri. “Anche sul nostro territorio le imprese stanno vivendo con grande apprensione questa nuova fase di instabilità – afferma Lucio Valeri, presidente Cna Costruzioni Arezzo –. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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