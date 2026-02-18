Ars approva la delibera | sblocco di 1,85 miliardi di avanzo per investimenti e opere pubbliche

L’Ars ha approvato una delibera che sblocca 1,85 miliardi di euro di avanzo, causando l’apertura di nuovi finanziamenti per lavori pubblici e investimenti. La decisione deriva dalla cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità, prevista dalla legge di bilancio italiana. Con questa mossa, vengono destinati fondi che permetteranno di avviare progetti di infrastrutture e migliorare servizi locali. La delibera cambierà le risorse disponibili per diverse opere nel territorio siciliano. La prossima fase riguarda la pianificazione di come utilizzare questi fondi.

L'Assemblea regionale siciliana ha adottato la delibera per la cancellazione del Fondo per le anticipazioni di liquidità come previsto dalla legge di bilancio nazionale. Si tratta - come fanno sapere da Palazzo d'Orleans - di una procedura in forza della quale la Regione migliorerà ulteriormente il proprio risultato di amministrazione di 1,85 miliardi di euro in sede di approvazione del rendiconto 2025. "Il mio governo – afferma il presidente della Regione Renato Schifani - ha deciso di aderire alla possibilità offerta dalla manovra nazionale, grazie alla quale potremo stanziare ulteriori risorse in favore della spesa per investimenti e opere pubbliche così da dare un ulteriore forte impulso alla crescita economica regionale.

