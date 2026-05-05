Ederson Juve la Vecchia Signora non perde le speranze | possibile asta internazionale per il brasiliano? Le ultimissime

La Juventus continua a seguire con attenzione il mediano brasiliano, con l’obiettivo di portarlo in rosa durante la prossima sessione di mercato. La dirigenza sta valutando le varie opzioni e tiene sotto controllo eventuali offerte da club stranieri. Per concludere l’affare, sarà necessario superare la concorrenza di altri club europei, che potrebbero inserirsi nell’asta internazionale. La trattativa resta aperta, ma nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

di Luca Fioretti Ederson Juve, la dirigenza monitora ancora il mediano: per arrivare all’accordo finale servirà superare una forte concorrenza estera in estate. Le indiscrezioni di Tuttosport accendono il mercato estivo della Juventus. La società resta molto vigile su Ederson, nonostante le assolute priorità a centrocampo siano orientate su altri lidi: i grandissimi obiettivi restano infatti Bernardo Silva e Angelo Stiller. Tuttavia, gli occhi degli osservatori rimangono attentamente puntati sulle prestazioni offerte dal brasiliano. La dirigenza vuole mantenere aperte tutte le piste per farsi trovare prontissima. L’obiettivo primario è elevare sensibilmente il tasso tecnico dell’intera rosa, garantendo un netto salto di qualità per competere ai massimi livelli in ambito nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve, la Vecchia Signora non perde le speranze: possibile asta internazionale per il brasiliano? Le ultimissime Notizie correlate Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasilianodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissimedi Angelo CiarlettaDe Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare sull’estremo difensore spagnolo a queste condizioni. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: ? Ederson voleva già partire, l’Atalanta ha detto no: la ricostruzione; Pagina 2 | Il nuovo Kroos per la Juve dipende da... Kroos: missione in Germania per la mossa vincente; Subito due regali per Spalletti: sì di Alisson, la Juve ci prova anche per Ederson; No a Goretzka, Ederson più lontano: Fabrizio Romano svela i motivi delle scelte dell'Inter. Hjulmand-Ederson, valutazioni alte per la Juve?Morten Hjulmand ed Ederson restano 2 candidature forti e credibili per il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal QS, il nazionale danese ... tuttojuve.com Juve, Ederson e non solo: l’affare con l’Atalanta si allargaEderson è uno dei pezzi pregiati dell’Atalanta ora guidata da Palladino. Ci ha fatto più di un pensiero l’Inter nella scorsa estate, prima e dopo l’affaire Lookman, mentre la Juventus lo prenderebbe ... calciomercato.it "Un emissario della Juve vedrà all’opera Stiller contro il Bayer Leverkusen": a rivelarlo è l'edizione odierna di Tuttosport I bianconeri puntano a giocare d'anticipo per quello che, secondo quotidiano, è il piano B a Ederson, pressato dallo United #juve #st x.com “Un emissario della Juve vedrà all’opera Stiller contro il Bayer Leverkusen”: a rivelarlo è l’edizione odierna di Tuttosport I bianconeri puntano a giocare d’anticipo per quello che, secondo quotidiano, è il piano B a Ederson, pressato dallo United Occhio, - facebook.com facebook