De Gea Juventus la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni Le ultimissime

La Juventus sarebbe interessata all'acquisto di un portiere spagnolo proveniente da un club di livello internazionale. La società bianconera sta valutando le condizioni per portarlo in rosa, considerando aspetti legati al contratto e alle modalità di trasferimento. La trattativa si concentra sulle clausole e sui dettagli economici, con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione.

di Angelo Ciarletta De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare sull’estremo difensore spagnolo a queste condizioni. Le ultime novità. La Juve pianifica il futuro della propria porta partendo da basi solide. Secondo un’analisi di Tuttosport, la dirigenza ha confermato massima stima per i suoi attuali interpreti, ribadendo che il ruolo dell’estremo difensore non rappresenta una priorità immediata sul mercato. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, la programmazione per la prossima stagione rimane strettamente legata a logiche finanziarie e alle possibili opportunità in uscita. Michele Di Gregorio potrebbe essere sacrificato per monetizzare, mentre Mattia Perin valuta se rinnovare o cercare una maglia da titolare altrove. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissime De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di luidi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore della Fiorentina. De Gea Juventus, anche il portiere della Fiorentina nella lista di Comolli per i pali. Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24De Gea Juventus, l’estremo difensore spagnolo è finito nel mirino dei bianconeri per il post Di Gregorio. Temi più discussi: Juventus, Di Gregorio e Perin bocciati: Comolli pesca i sostituti in Serie A e in Premier, tutti i nomi; Fiorentina di misura: l'analisi di Vanoli, Ranieri, de Gea e Comuzzo Streaming | DAZN IT; Fiorentina, il giocatore spinge per restare ma il club prende tempo: la Juventus è in agguato; Da De Gea a Lautaro, da Solet a De Ketelaere: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A. De Gea salva la Fiorentina: la Juventus fa sul serio | CMDavid De Gea fondamentale nella corsa salvezza della Fiorentina: lo spagnolo è un nome caldo per la porta della Juventus ... calciomercato.it La Fiorentina dice no: Juventus di sasso, salta l’affare | OneFootballClamoroso stop sul mercato: la Fiorentina ha deciso di non cedere David De Gea alla Juventus. Una scelta netta, che ha lasciato di sasso i dirigenti bianconeri, convinti di poter affondare il colpo ... onefootball.com Schira: “Per la sua #Juventus Luciano #Spalletti vorrebbe uno tra Alisson, De Gea e Emiliano Martinez in porta. In difesa vorrebbe un difensore importante, il sogno è Rudiger. Vorrebbe un terzino, un centrocampista di leadership ed un attaccante al netto del - facebook.com facebook