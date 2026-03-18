La Juventus continua a monitorare la situazione di Alisson, il portiere brasiliano attualmente al Liverpool, e potrebbe tentare un nuovo approccio in futuro. Nonostante il rinnovo con il club inglese, i bianconeri non hanno escluso questa possibilità e tengono d’occhio la situazione del giocatore. Si aspettano sviluppi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di capire se ci saranno margini per un’eventuale trattativa.

Alisson Juve, possibile in futuro un nuovo tentativo per il portiere brasiliano nonostante il rinnovo con il Liverpool. Ecco tutti i dettagli. Il mercato dei portieri si scalda improvvisamente e vede un protagonista d’eccezione pronto a tornare in Serie A. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport, le grandi manovre tra i pali coinvolgeranno i top club europei, con una suggestione che sta diventando sempre più concreta: il possibile approdo di Alisson alla Juve. L’indiscrezione ha scosso l’ambiente bianconero, poiché il portiere brasiliano rappresenta l’usato garantito di altissimo livello per blindare la porta della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, i bianconeri non mollano: possibile un nuovo tentativo. Le ultimissime sul portiere brasiliano

Articoli correlati

Alisson alla Juve, l’agente del brasiliano esce allo scoperto: chiarito il futuro del portiere. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Alisson alla Juve, l’agente del brasiliano ha confermato di aver rinnovato il contratto con il Liverpool.

Alisson Juve, Spalletti in prima linea per convincere il portiere brasiliano: il punto sulla possibile trattativadi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, Luciano Spalletti in prima linea per convincere il brasiliano a trasferirsi in bianconero: il punto sulla...

Altri aggiornamenti su Alisson Juve

Temi più discussi: Alisson, addio al Liverpool e ritorno in Italia? Juve e Inter alla finestra; La Juve piomba su Alisson! I bianconeri vogliono un portiere top per la prossima stagione, e Spalletti può essere la carta decisiva; La Juve sogna Alisson: Spalletti può essere decisivo; Juventus a caccia di 25 milioni: individuato il giocatore che verrà sacrificato.

Alisson alla Juve, l’agente del brasiliano esce allo scoperto: chiarito il futuro del portiere. Le ultimissimeAlisson alla Juve, l’agente del brasiliano ha confermato di aver rinnovato il contratto con il Liverpool. Una firma che lo allontana dai bianconeri Il calciomercato è fatto di sogni, suggestioni e, ta ... juventusnews24.com

Nuovo portiere Juventus 2026/2027: non solo Alisson, ecco il nome a sorpresaChi sarà il nuovo portiere della Juventus per la stagione 2026/2027? Ormai certo l’addio di Di Gregorio, il quale ha ... fantamaster.it

Sembra sfumare in maniera definitiva l'ipotesi di vedere #Alisson con la maglia della #Juve la prossima stagione In un’intervista rilasciata al portale «WinWin», Ze Maria Ness, agente del calciatore, ha confermato la notizia del rinnovo con il Liverpool per u facebook

#Alisson alla #Juve Le dichiarazioni del procuratore x.com