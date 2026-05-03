A Roma, sulla Terrazza del Pincio, si è svolto uno spettacolo pubblico dedicato a Eddie Brock, con una grande affluenza di pubblico. L’artista ha deciso di condividere con i fan un momento speciale, presentando in anteprima il suo nuovo singolo intitolato “Bel venerdì”. L’evento si è svolto al tramonto, offrendo una vista sulla città e creando un’atmosfera suggestiva per tutti i presenti.

Uno show aperto ai fan sulla Terrazza del Pincio all’ora del tramonto con vista su Roma. Eddie Brock sceglie di ringraziare così i suoi fan e far ascoltare loro in anteprima il suo nuovo singolo, “Bel venerdì”. L’artista romano, all’anagrafe Edoardo Iaschi, si era già esibito l’anno scorso sull’affaccio capitolino del Pincio e racconta così il suo ritorno: “ Tutta questa gente? È stupendo e non te l’aspetti mai, perché pensi sia una cosa di una volta. Quando succede di nuovo è una cosa stupenda ”. Sono centinaia infatti i fan in attesa per ore davanti alle transenne per ascoltarlo. Attesa ripagata non solo dall’esibizione, ma anche da alcuni annunci, come le nuove date live di ottobre: il 21 sarà all’Hacienda di Roma e il 25 alla Santeria Toscana di Milano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock. Concerto per i fan e lancio del nuovo singolo

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