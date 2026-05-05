Eddie Brock dopo Sanremo 2026 | tra Avvoltoi e tour cancellato ci dice che cadere non è fallire

C'è ancora spazio per cadere e ridimensionarsi nel mondo della musica, stravolgendo la dinamica del fallimento nel breve periodo: è il caso di Eddie Brock, dopo il successo di "Non è mica te", l'avventura a Sanremo 2026 con "Avvoltoi" e il tour cancellato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Eddie brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi: il testo della canzone

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