Eddie Brock, sconosciuto fino a pochi mesi fa, ha conquistato il pubblico grazie alla sua canzone “Non è mica te”. La traccia ha spopolato su TikTok, accumulando milioni di visualizzazioni e portandolo dritto al Festival di Sanremo 2026. La sua musica ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati, che ora attendono con curiosità la sua performance. La sua ascesa rapida dimostra come i social possano cambiare le sorti di un artista emergente. Eddie Brock si prepara a salire sul palco più famoso d’Italia.

Fino a qualche mese fa lo conoscevano solo i suoi amici, poi la sua canzone Non è mica te è esplosa su TikTok e, nel giro di qualche mese, Eddie Brock è arrivato al Festival di Sanremo. Dopo dieci anni di musica per pochi, è ora pronto a farsi conoscere dal grande pubblico. La sua è una ballad piena di sentimento e lui la canta con trasporto, inserendosi bene in quel filone di nuovo cantautorato che parte da Ultimo e arriva ad Olly. Insomma, un genere che a Sanremo ha spesso fatto bene. Gli Avvoltoi del titolo sono quegli uomini che “dicono sempre di essere degli eroi” ma poi si rivelano tutt’altro, lui è invece l’amico che “non riesce a non pensare a un noi”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2026, “Avvoltoi” di Eddie Brock

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con AvvoltoiEddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Eddie Brock, Avvoltoi, testo del brano in gara a Sanremo 2026Eddie Brock ha deciso di partecipare a Sanremo 2026 portando il brano Avvoltoi, una ballad che racconta il suo percorso personale.

Come sarà Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.