Sanremo 2026 Eddie Brock chi è | in gara con il brano ‘Avvoltoi’

Eddie Brock è uno dei partecipanti al Festival di Sanremo 2026, in gara con il brano ‘Avvoltoi’. Questa sera, giovedì 26 febbraio, torna sul palco dell’Ariston per la terza serata della manifestazione. La sua presenza tra i Big ha attirato l’attenzione degli appassionati di musica, che attendono di ascoltare le sue esibizioni e le sue interpretazioni.

Sanremo 2026 - Eddie Brock alle prove con l'orchestra

Da Massafra a Sanremo! Il musicista e produttore massafrese Emilio Gallo conquista il palco del Festival di Sanremo come manager di Eddie Brock. Un traguardo che profuma di talento, visione e orgoglio di casa nostra. Massafra arriva sul palco più facebook

VIDEO - El Shaarawy e la sorpresa a Eddie Brock: saluto in videochiamata e maglia della Roma autografata bit.ly/401SmJY #AsRoma x.com