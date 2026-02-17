Bando per l’accreditamento per la gestione dei servizi estivi 2026

Il Comune ha aperto il bando per l’accreditamento di enti e associazioni che si occuperanno dei Centri estivi 2026, dopo aver ricevuto numerose richieste da parte di organizzazioni locali. La decisione di avviare questa procedura nasce dalla volontà di offrire servizi di qualità ai giovani durante le vacanze estive, coinvolgendo anche realtà già attive nel territorio. Quest’anno, i centri saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con possibilità fino a 17 anni per chi ha disabilità certificata. La candidatura può essere presentata entro la fine di marzo, e include anche un dettaglio importante: le strutture devono garantire attività

È aperto il bando per l’accreditamento di enti, ditte, associazioni per la gestione dei Centri estivi 2026, rivolti a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni (fino a 17 anni in caso di disabilità certificata L.10492). Possono partecipare i soggetti interessati con sede nel territorio del Comune di Parma che sono in possesso dei requisiti professionali e tecnico-organizzativi indicati nel bando. L’accreditamento è una forma di gestione che promuove la centralità del cittadino e la sua libertà di scelta, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi estivi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

L’INPS ha aperto il Bando Estate INPSieme in Italia 2026, rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

