Bando per l’accreditamento per la gestione dei servizi estivi 2026
Il Comune ha aperto il bando per l’accreditamento di enti e associazioni che si occuperanno dei Centri estivi 2026, dopo aver ricevuto numerose richieste da parte di organizzazioni locali. La decisione di avviare questa procedura nasce dalla volontà di offrire servizi di qualità ai giovani durante le vacanze estive, coinvolgendo anche realtà già attive nel territorio. Quest’anno, i centri saranno rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, con possibilità fino a 17 anni per chi ha disabilità certificata. La candidatura può essere presentata entro la fine di marzo, e include anche un dettaglio importante: le strutture devono garantire attività
È aperto il bando per l’accreditamento di enti, ditte, associazioni per la gestione dei Centri estivi 2026, rivolti a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi dai 3 ai 14 anni (fino a 17 anni in caso di disabilità certificata L.10492). Possono partecipare i soggetti interessati con sede nel territorio del Comune di Parma che sono in possesso dei requisiti professionali e tecnico-organizzativi indicati nel bando. L’accreditamento è una forma di gestione che promuove la centralità del cittadino e la sua libertà di scelta, con l’obiettivo di garantire un elevato livello qualitativo dei servizi estivi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
San Giuliano Terme: pubblicato bando per la gestione dei servizi al parcheggio intermodale
Bando Estate INPSieme in Italia 2026: soggiorni estivi per studenti, domande dal 20 gennaio al 10 febbraio
L’INPS ha aperto il Bando Estate INPSieme in Italia 2026, rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Università di Macerata, aperto il bando per percorsi di formazione iniziale e abilitazione; Docenti: aperto il bando dell’Università di Macerata per i percorsi di formazione iniziale e abilitazione; Formazione insegnanti; Bonus sport a Roma 2026, pubblicato il nuovo bando: a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euro.
Valorizzazione delle eccellenze 2026/27, domande entro il 28 febbraio per accreditamento e riconoscimento delle competizioniÈ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito l’avviso relativo alle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2026/2027, in attuazione del Decreto m ... orizzontescuola.it
Specializzandi. Il cronoprogramma di Salute e Miur. Prossima settimana accreditamento Scuole. Il 29 settembre il bando. Prova scritta il 28 novembreImmediatamente dopo l'accreditamento delle Scuole, verranno ripartite le 6.105 borse statali, sarà integrata l’offerta di ulteriori borse da parte delle Regioni e di altri enti e, quindi, si procederà ... quotidianosanita.it
Buongiorno, mi sto preparando per un concorso pubblico come assistente amministrativo, nel bando chiedono “nozioni sulle procedure di erogazione e rendicontazione delle prestazioni socio sanitarie rese in regime di accreditamento regionale”. Sul Simone facebook