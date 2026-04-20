La Sinfonica di Milano ha annunciato il rinnovo del contratto del direttore musicale, che rimarrà in carica fino al 2029. La decisione conferma la continuità nella gestione artistica della orchestra. Il direttore musicale, al timone della formazione, continuerà a dirigere i concerti e le produzioni in programma nei prossimi anni. La durata del nuovo mandato è di diversi anni, senza variazioni rispetto alla precedente gestione.

Il consolidamento della guida artistica della Sinfonica di Milano prende una direzione netta con il rinnovo del mandato di Tjeknavorian, che manterrà la carica di direttore musicale fino al 2029. Il musicista, che ha iniziato il suo percorso alla guida dell’ensemble nel settembre 2024, ha ottenuto la conferma dopo aver ricevuto lo scorso anno il riconoscimento Abbiati come miglior direttore d’orchestra. La continuità stilistica e l’impatto sul tessuto culturale milanese. Per il sistema culturale della Lombardia, la decisione della presidenza di confermare la leadership di Tjeknavorian rappresenta un elemento di stabilità fondamentale per la programmazione artistica regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinfonica di Milano: Tjeknavorian resta alla guida fino al 2029

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