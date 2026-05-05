Ecco ’Non mi Fermo’ Torresi rilancia il progetto civico | E’ un elemento forte

Un politico ha annunciato il rilancio di un progetto civico chiamato “Non mi Fermo”. In un’intervista ha dichiarato che il civismo rimane un elemento solido e attuale, capace di offrire una libertà di azione non condizionata dalle segreterie di partito. La proposta, presentata come un elemento forte, mira a rafforzare l’autonomia del movimento civico nel panorama politico attuale.

"Il civismo è ancora un elemento forte e portante, è di grande attualità, ne siamo certi. Garantisce quella libertà d’azione che, altrimenti, sarebbe condizionata dalle segreterie di partito. Fermo non ha bisogno di bandiere, ma di gente che voglia bene alla città, che sappia agire con concretezza": sono i valori fondanti di Non mi Fermo per Alberto Scarfini sindaco e che vengono ribaditi come un mantra durante la presentazione della lista, insieme a una certezza: "In caso di ballottaggio? Noi restiamo civici. Altrimenti l’accordo lo facevamo prima". Nel presentare la lista, Mauro Torresi ricorda uno dei suoi fondatori, nel 2015, lo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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