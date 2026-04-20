Durante le recenti elezioni amministrative a Salerno, un esponente politico ha annunciato di voler continuare il progetto civico anche senza il sostegno di un partito di maggioranza. La proposta si concentra sull’unità del centro e sulla volontà di portare avanti le iniziative precedentemente avviate, nonostante alcune assenze nel panorama politico locale. La campagna elettorale si è svolta in un clima di confronto tra diverse forze politiche e attivisti cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Il centro si scopre improvvisamente più leggero, ma non per questo più debole. Anzi. Dopo il dietrofront di Fulvio Martusciello e la scelta di Forza Italia di sfilarsi dal sostegno ad Armando Zambrano per rientrare nel perimetro del centrodestra, il candidato sindaco non indietreggia. Rilancia. “Non mollo, andiamo avanti ancora più determinati”. Zambrano incassa lo strappo, ma prova a trasformarlo in leva politica. Il progetto va avanti, anche senza gli azzurri. La rottura, maturata nelle ultime ore, ridisegna gli equilibri in vista della corsa a Palazzo di Città. Forza Italia ha scelto di sostenere il candidato del centrodestra Gherardo Marenghi, chiudendo di fatto la parentesi civica costruita attorno a Zambrano.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative a Salerno, Zambrano rilancia il progetto civico: “Avanti anche senza Forza Italia”

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