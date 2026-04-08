A Porto San Giorgio, nel Fermano, si svolge la lavorazione di un cortometraggio intitolato ‘Io mi fermo qui’. La produzione si svolge in diverse location del territorio e mira a valorizzare le Marche attraverso il cinema. La regia è affidata a Paolo Consorti, mentre l’attrice protagonista è Denise Tantucci. La realizzazione del progetto si inserisce in un’idea di promozione locale, con riprese che coinvolgono vari punti della zona.

Porto San Giorgio, 8 aprile 2026 – Il Fermano si trasforma in un set diffuso e ci racconta sé stesso attraverso il cinema con il cortometraggio ‘Io mi fermo qui’, regia di Paolo Consorti e Denise Tantucci, l’attrice protagonista. Il progetto ‘Dimore in cerca d’autore’ torna a puntare sulla valorizzazione territoriale, scegliendo luoghi suggestivi e carichi di identità per costruire una narrazione capace di attrarre visitatori e curiosi. Si tratta di un progetto ben definito su cui sta da anni studiando e lavorando la Fondazione Marche sotto la guida del presidente, ex sindaco di Porto San Giorgio, Andrea Agostini. Il set del film 'Io mi fermo qui' nel Fermano: video Dove sono state fatte le riprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Io mi fermo qui’: ecco dov’è il set del film. “Un progetto per valorizzare le Marche”

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