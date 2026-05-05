Ecco gli interventi del Comune

Il Comune ha annunciato una serie di interventi strutturali destinati a migliorare la viabilità nella zona industriale. Le opere si concentrano sui tratti tra via Morandi e viale Europa, che risultano particolarmente degradati. La pianificazione prevede lavori di sistemazione e riqualificazione di alcune arterie, con l’obiettivo di rendere più sicuri e agevoli gli spostamenti in questa area.

CITTÀ DI CASTELLO - Il Comune ha pianificato una serie di interventi strutturali per migliorare la viabilità nella zona industriale, con particolare attenzione ai tratti degradati tra via Morandi e viale Europa. Al centro del dibattito tra l’assessore Rodolfo Braccalenti e il capogruppo di Forza Italia Tommaso Campagni, la gestione dei flussi veicolari, messi a dura prova dallo sviluppo dei nuovi poli commerciali. Tra le soluzioni al vaglio, basate sugli studi del Piano urbano per mobilità sostenibile, spicca la realizzazione di una rotatoria tra via Di Vittorio e via Piero della Francesca per fluidificare l’uscita da via Morandi. Si valuta anche l’istituzione di sensi unici nel quadrilatero di via Grandi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco gli interventi del Comune Tombe a Camera, ecco gli interventi prima della riapertura Notizie correlate Xylella, al via gli interventi del Comune di Martina Franca su strade e aree agricoleTarantini Time Quotidiano Sono partiti in questi giorni gli interventi disposti dal Comune per il contenimento della Xylella fastidiosa, con... Il Comune accelera con i cantieri: gli interventi previsti a Focene, Aranova e MaccareseFiumicino, 24 febbraio 2026 – Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme al Presidente del Consiglio comunale Roberto Severini, all’assessore ai... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ecco gli interventi del Comune; San Mauro Pascoli, variazione di bilancio, ecco i principali interventi del Comune per il 2026; Il 'tesoro ritrovato' frena i lavori in via Argiro: ecco il piano del Comune per salvare i fondi Pnrr; TROFARELLO – Continua la piccola manutenzione sul territorio. Ecco gli interventi del ComuneCITTÀ DI CASTELLO - Il Comune ha pianificato una serie di interventi strutturali per migliorare la viabilità nella zona ... lanazione.it Lavori a palazzo Massari. Restauro degli affreschi, ecco i fondi della RegioneIl Comune ottiene dalla Regione oltre 218mila euro di cofinanziamento per il restauro degli affreschi e delle superfici decorate del complesso di palazzo Massari e dei Cavalieri di Malta. L’intervento ... ilrestodelcarlino.it Mese dell’Europa, con Modenapuntoeu l’UE più vicina al territorio La rete promossa da Comune e Provincia di Modena mette in connessione Comuni e Unioni di Comuni per rafforzare il lavoro sulle politiche europee.... - facebook.com facebook "Mettete lavanda, rosmarino, basilico sui vostri balconi”: l’insolito appello del Comune di Sestri Levante arriva con una nota stampa ed è rivolto a tutti i cittadini. Il Comune ligure infatti annuncia l**’avvio della annuale campagna antizanzare**, ma oltre ai metod x.com