Xylella al via gli interventi del Comune di Martina Franca su strade e aree agricole

Sono iniziati in questi giorni gli interventi del Comune di Martina Franca per contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa. Le operazioni prevedono la pulizia e la lavorazione dei terreni lungo le strade extraurbane e nelle aree agricole di proprietà pubblica. Le attività si inseriscono nel piano di contenimento della malattia, che coinvolge diverse zone del territorio comunale. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di limitare la diffusione del patogeno.

Tarantini Time Quotidiano Sono partiti in questi giorni gli interventi disposti dal Comune per il contenimento della Xylella fastidiosa, con operazioni di pulizia e lavorazione dei terreni lungo le strade extraurbane e nelle aree agricole di competenza pubblica. Le attività, coordinate dal Servizio Verde Pubblico, coinvolgono operai comunali e una ditta incaricata, in attuazione delle disposizioni regionali che prevedono azioni mirate contro il vettore del batterio nella sua fase giovanile. Le misure, stabilite a livello regionale, riguardano l’intero territorio e prevedono lavorazioni superficiali del terreno come aratura, fresatura, erpicatura e trinciatura, da eseguire entro una finestra temporale definita.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Xylella, al via gli interventi del Comune di Martina Franca su strade e aree agricole Notizie correlate Martina Franca: tentativi di truffa con sms ingannevoli sulla tassa rifiuti Denuncia del ComuneDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Si informa la cittadinanza che sono stati segnalati da diversi cittadini numerosi... Potenziamento delle strade rurali, interventi per aziende agricole e territorioUn passo concreto per valorizzare le aree rurali e le aziende agricole del territorio: San Potito Sannitico si prepara a dare il via ai lavori di... Tutti gli aggiornamenti Xylella, al via gli interventi obbligatori a Corato: appello alla collaborazione di cittadini e proprietarifrontisti delle strade rurali, responsabili anche dei bordi stradali. coratoviva.it Xylella, al via espianto del primo ulivo infetto nel Nord BareseInizieranno tra poco le attività di espianto a Minervino Murge, nel nord Barese, del primo ulivo colpito dalla Xylella nella zona vicina al parco dell'Alta Murgia barese. L'area infetta è estesa per ... ansa.it