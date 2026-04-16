Ghisolfa | se c' è traffico è colpa di un normale cantiere o di un assurdo eccesso di auto?

Nella zona di Ghisolfa si verificano spesso congestioni e rallentamenti del traffico. La causa principale sembra essere un cantiere in corso, che limita la circolazione, o un numero elevato di veicoli in circolazione. La domanda che si pone riguarda quale di queste due cause abbia un ruolo più determinante nel creare i disagi. La questione viene analizzata senza pregiudizi, con l’obiettivo di chiarire le reali motivazioni dietro alle situazioni di traffico.

Effettivamente nella domanda del titolo è già inserita la risposta, ma la formulazione retorica è ben giustificata e cerchiamo di dimostrarlo. In primo luogo i fatti: dopo anni di lotte da parte di cittadini, famiglie, pendolari, attivisti, il Comune di Milano ha finalmente acconsentito alla.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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