Missione umanitaria in Paraguay | nella delegazione internazionale anche il chirurgo dell' Aoup Gian Luca Gatti

Gian Luca Gatti, chirurgo plastico dell'Aoup, ha partecipato a una missione umanitaria in Paraguay per aiutare oltre 130 persone di tutte le età. La causa è la necessità di interventi correttivi per malformazioni congenite come la labiopalatoschisi. Durante la missione, ha operato bambini, ragazzi e adulti, portando avanti un intervento di solidarietà concreta. La sua presenza testimonia l’impegno del team di professionisti italiani e francesi nel migliorare la vita di chi ha bisogno.

Il responsabile del Percorso Labiopalatoschisi dell'Aoup ha partecipato al progetto di cooperazione sanitaria con cui sono state curate 130 persone Tra le patologie curate: labiopalatoschisi, malformazioni congenite (mano, piede e orecchio), polidattilia e sindattilia, cicatrici retrattili e cheloidi, rimozione di nevi (nevi), cisti e lipomi, emangiomi, ulcera di Marjolin e altre procedure di ricostruttività facciale. Con Gatti anche i colleghi Marco Stabile, chirurgo plastico di Cremona e Roland Boileau, di Bordeaux. La missione umanitaria si è svolta sotto l'egida di Aicpe (Associazione italiana chirurgia plastica estetica).