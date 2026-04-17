Donazione a cuore fermo nel trapianto di fegato | l’Aoup premiata in Corea

Un’équipe di chirurghi dell’Unità operativa di Chirurgia epatica ha ricevuto un riconoscimento in Corea per aver effettuato una donazione a cuore fermo nel trapianto di fegato. L’intervento è stato eseguito senza risveglio del cuore del donatore, permettendo di preservare meglio gli organi e aumentare le possibilità di successo del trapianto. La premiazione si è svolta durante una conferenza internazionale dedicata alle tecniche di donazione e trapianto di organi.

Pisa, 17 aprile 2026 - Lorenzo Petagna, chirurgo dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato dell’Aoup, è stato premiato con un travel grant e insignito della menzione “Distinguished Presentation Oral” durante il recente congresso “HBP Surgery Week 2026 & the 64th Annual Congress of KAHBPS”, tenutosi a Seul dal 26 al 27 marzo scorsi. Alla convention, organizzata dalla Società coreana di chirurgia epatobiliare - uno dei meeting di riferimento in Asia e non solo come piattaforma di aggiornamento, condivisione e confronto tra le diverse realtà del globo – il chirurgo ha presentato gli ultimi risultati sul trapianto di fegato in seguito a donazione a cuore fermo (DCD) con le procedure di perfusione in situ ed ex situ, tecniche di cui il centro pisano è stato pioniere ed è opinion leader a livello mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donazione a cuore fermo nel trapianto di fegato: l’Aoup premiata in Corea Notizie correlate Leggi anche: Giugliano, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano: prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni A Torino trapianto di cuore-fegato in blocco salva 32enne nato con organi invertiti a ‘specchio’(Adnkronos) – All’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato realizzato un intervento senza precedenti a livello... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Trapianti. Abruzzo approva la disciplina operativa per il prelievo a cuore fermo; Donation Day, Veneto generoso ma è in aumento l'opposizione; Mirko Bernardinello, il primo trapiantato d'Italia da donatore a cuore fermo: All’asilo senza fiato, ma sono rinato grazie a un angelo...; Approvata dalla Regione la disciplina per il prelievo d'organi a cuore fermo. Abruzzo, approvata la procedura per la donazione di organi a cuore fermoNicoletta Verì, ha approvato la delibera che disciplina la procedura operativa per il prelievo di organi a cuore fermo ... laquilablog.it Abruzzo, approvata la procedura per il prelievo di organi a cuore fermoApprovata la nuova procedura: percorso operativo standardizzato, qualità organizzativa e più opportunità di trapianto ... abruzzonews.eu Non esistono domande imbarazzanti sulla donazione. E ce n'è una che riguarda la possibilità di donare i propri organi anche in età avanzata. In realtà la medicina di oggi onsente di eseguire trapianti anche grazie a donatori anziani. Esprimere la tua scelta - facebook.com facebook