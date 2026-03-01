equitazione giampiero garofalo sesto ad helsinki nella coppa del mondo di salto ostacoli nessun azzurro alle finali

A Helsinki, durante la tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli, l'italiano Giampiero Garofalo ha concluso al sesto posto nel jump-off con il suo cavallo Querido van’t Ruytershof. La gara è stata vinta dall’elvetico Steve Guerdat con Albfuehren’s Iashin Sitte. Nessun rappresentante italiano partecipa alle Finali di questa edizione della competizione.

Nella gara finlandese sono 7 i netti nel tempo sul percorso base, 4 dei quali replicati al barrage: vince lo svizzero Steve Guerdat su Albfuehren’s Iashin Sitte, primo in 38.00, il quale brucia la norvegese Oda Charlotte Lyngvaer su Carabella vd Neyen Z, seconda in 38.04. Terzo il belga Viktor Daem su Kavaliers Blue in 42.49, mentre resta giù dal podio la tedesca Paula de Boer-Schwarz su My Miss Marpel OLD, quarta in 43.36. Sono 4 le penalità per il transalpino Kevin Staut su Vida Loca Z, quinto in 37.54, per il binomio azzurro composto da Giampiero Garofalo su Querido van’t Ruytershof, sesto in 38.92, e per l’altro francese Marc Dilasser su Arioto du Gevres, settimo in 39. 🔗 Leggi su Oasport.it

