Equitazione | ventesima edizione del prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli Il via domani Toscana Tour con 250 cavalieri da tutto il mondo

Domani prende il via a Arezzo la ventesima edizione del Toscana Tour, un importante concorso internazionale di salto ostacoli che si svolgerà fino al 12 aprile. Alla competizione partecipano 250 cavalieri provenienti da vari paesi, pronti a sfidarsi negli eventi che si terranno nella regione toscana. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario dell’equitazione e richiama appassionati e professionisti da tutto il mondo.

AREZZO Scatta domani il Toscana Tour 2026 per concludersi il 12 aprile. Un’edizione particolarmente significativa, perché celebra il ventesimo anniversario di questo prestigioso concorso internazionale di salto ostacoli che ogni primavera porta ad Arezzo alcuni dei migliori cavalieri del panorama mondiale. I numeri, anche quest’anno, confermano l’importanza della manifestazione: un montepremi complessivo di 800mila euro, circa 1000 cavalli e 250 cavalieri in gara ogni settimana, in rappresentanza di 30 nazioni. Un evento che trasformerà ancora una volta gli impianti dell’ Arezzo Equestrian Centre in uno dei principali punti di riferimento dell’equitazione internazionale, con gare spettacolari e un pubblico atteso numeroso sugli spalti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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