Sant’Agostino e Comacchio vogliono mettere la ciliegina

A novanta minuti dalla fine, la partita tra Sant’Agostino e Comacchiese si avvicina alle sue fasi decisive. La squadra di Sant’Agostino si trova in una posizione favorevole per ottenere un posto nei playoff, mentre la formazione di Comacchio cerca di raggiungere la salvezza diretta. Le due squadre sono vicine a raggiungere i loro obiettivi, con le ultime fasi della competizione ancora da definire.

A 90’ dal fischio finale, Sant’Agostino e Comacchiese sono a un passo rispettivamente dai playoff e dalla salvezza diretta. I ramarri, che grazie al successo per 1-0 sul Mesola firmato Vanzini hanno potuto festeggiare la salvezza aritmetica, si giocheranno sul campo della capolista Mezzolara le chance di agguantare un posto playoff. Il Sant’Agostino si porterà addosso una grossa pressione in settimana soprattutto dall’ambiente spallino, visti i due punti che separano il Mezzolara dall’Ars et Labor e la possibilità di sorpasso o, più verosimilmente, di aggancio in classifica, che porterebbe le due squadre ad uno spareggio in campo neutro per la promozione in D.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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