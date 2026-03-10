Eccellenza Sant’Agostino che bel momento E anche la Comacchiese sorride

Il Sant’Agostino ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva grazie alla quale si trova a un punto dalla zona playoff. La squadra ha battuto il Castenaso domenica, migliorando la propria posizione in classifica. È la prima volta in questa stagione che i ramarri riescono a conquistare tre successi di fila. La Comacchiese si è unita al sorriso collettivo, mentre la squadra si avvicina alla parte alta della classifica.

Terza vittoria consecutiva e -1 dalla zona playoff per il Sant’Agostino, che sta attraversando il suo momento migliore sul piano dei risultati: mai da inizio stagione i ramarri erano riusciti a fare tris, cosa riuscita domenica grazie alla vittoria sul Castenaso. Senza Sarti e Vanzini squalificati, decisivo è stato l’asse Nisi-Pierfederici, che ha confezionato la rete valsa i tre punti alla formazione di mister Biagi, salita a quota 40 punti in classifica, ad appena una lunghezza dal quarto e dal quinto posto occupati da Fratta Terme e Massa Lombarda. Dopo un periodo di appannamento il Sant’Agostino si è rialzato e sta facendo vedere delle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

