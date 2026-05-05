easyJet lancia Prenota Senza Pensieri | sconti fino al 20% per l’estate e nuove rotte da Napoli

easyJet ha annunciato il lancio di “Prenota Senza Pensieri”, un'iniziativa che offre sconti fino al 20% per le prenotazioni estive e include nuove rotte provenienti da Napoli. La compagnia conferma il suo programma per la stagione estiva, mantenendo attivo l’intero network di voli. L’obiettivo è fornire ai clienti maggiore tranquillità nel pianificare i propri viaggi, anche in un contesto di incertezza sui costi.

easyJet conferma il programma estivo e la piena operatività su tutto il network, affiancando all’offerta la promessa “Prenota Senza Pensieri” per rassicurare i viaggiatori alle prese con l’incertezza dei costi. La compagnia garantisce che, una volta acquistato il biglietto, il prezzo non subirà variazioni né saranno applicati supplementi carburante. In caso di cancellazioni per cause indipendenti dalla compagnia, ai passeggeri sarà assicurato il rimborso oppure un volo alternativo. Prezzi bloccati e promozione fino al 12 maggio. Con questa garanzia, si affianca la campagna promozionale “Big Orange Sale”, che prevede sconti fino al 20% su migliaia di posti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate EasyJet lancia la promessa “Prenota Senza Pensieri” e offre ai passeggeri sconti fino al 20%. Due nuove rotte da NapoliEasyJet conferma il proprio programma estivo e la piena operatività su tutto il network, lanciando la promessa “Prenota Senza Pensieri”, per... Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca.Wizz Air lancia nuove rotte: voli diretti da Napoli a Malpensa, Venezia e Maiorca. Contenuti e approfondimenti easyJet lancia la promessa Prenota Senza Pensieri e due nuove rotte da NapolieasyJet conferma il proprio programma estivo e la piena operatività su tutto il network, lanciando la promessa Prenota Senza Pensieri, per rassicurare i ... napolivillage.com EasyJet: arrivano ‘Prenota senza pensieri’ e due nuove rotte da NapoliSi chiama Prenota Senza Pensieri l'iniziativa che easyJet dedica ai viaggiatori preoccupati dai potenziali aumenti di prezzo dei voli per le vacanze ... travelquotidiano.com