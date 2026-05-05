EasyJet lancia la promessa Prenota Senza Pensieri e offre ai passeggeri sconti fino al 20% Due nuove rotte da Napoli
EasyJet annuncia il lancio della promozione “Prenota Senza Pensieri” offrendo sconti fino al 20% sui voli. La compagnia conferma la ripresa delle rotte estive e l’operatività totale del network, introducendo due nuove rotte da Napoli. La campagna mira a rassicurare i passeggeri riguardo ai costi dei voli per le vacanze estive, mentre l’azienda prosegue con i piani di espansione delle rotte stagionali.
EasyJet conferma il proprio programma estivo e la piena operatività su tutto il network, lanciando la promessa “Prenota Senza Pensieri”, per rassicurare i viaggiatori preoccupati dai potenziali aumenti di prezzo dei voli per le vacanze estive.La compagnia aerea, infatti, garantisce tariffe.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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