E se vince Schlein? La sciagura Boccia Furfaro e Bonelli il tris d’assi si fa per dire… del governo Conte spedito al Senato

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti gli sviluppi politici. Da un lato, si discute delle possibili conseguenze di una vittoria di una figura politica alle elezioni, mentre dall’altro si segnalano le azioni di alcuni esponenti che si preparano a partecipare alle prossime consultazioni. Nel frattempo, un leader politico è stato inviato al Senato per un procedimento giudiziario. La scena politica italiana si muove tra attese, strategie e incarichi istituzionali.

C’è chi lavora e c’è chi sogna, magari di andare al governo da qui a qualche mese, magari con la propria truppa cammellata di fedelissimi, notabili di partito e veri o presunti fuoriclasse della politica. E’ il caso di Elly Schlein, costretta a vedersela con il suo rivale interno al centrosinistra, Giuseppe Conte, prima ancora che col centrodestra di Giorgia Meloni. Nelle ricostruzioni giornalistiche già circola un toto-ministri che fa accapponare la pelle, almeno a sentire i nomi. Elly Schlein, se vincitrice delle Primarie, sarebbe tentata dal mettere in campo una squadra da rendere nota perfino prima di andare al voto, squadra nella quale – secondo quanto riporta Open e il Giornale – in prima fila ci sarebbe la sua “delfina”, Chiara Braga, attuale capogruppo alla Camera.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - E se vince Schlein? La sciagura. Boccia, Furfaro e Bonelli il tris d’assi (si fa per dire…) del governo, Conte spedito al Senato Notizie correlate Schlein: l’ipotesi di governo tra Conte al Senato e il ruolo del PD? Cosa scoprirai Chi potrebbe sostituire Schlein alla guida del ministero delle Pari Opportunità? Come si divideranno i ministeri strategici tra PD e... Leggi anche: Referendum, Schlein: se passa governo andrà spedito su premierato Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Centrosinistra, Primo Maggio a Marghera. Schlein: Difendere la dignità del lavoro; Schlein Il Governo ha sbagliato tutto, in campo con alleanza unita; Ultimi sondaggi politici venerdì 1 maggio, Schlein supera destra e Meloni col campo largo del centrosinistra; Schlein sulle note di De Gregori: Con Fede la città di San Benedetto può ripartire. DiMartedì, se vince Schlein la voterà?. Gelo da Floris: come risponde ConteGiuseppe Conte ospite di Giovanni Floris a diMartedì su La7, va all'attacco della norma del dl sicurezza che prevede un ... iltempo.it Conte ora si tira indietro: Se Schlein vince le primarie sarà lei a guidareAdesso dobbiamo lavorare al programma. Un po' di tempo c'è, mi sembra che questi stanno incollati assolutamente alla poltrona. iltempo.it Governo Schlein, i primi nomi dei Ministri e il ruolo di Conte ...Continua - facebook.com facebook Auguri speciali, Nardella sorprende Schlein x.com