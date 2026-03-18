Referendum Schlein | se passa governo andrà spedito su premierato

Il 18 marzo, in occasione di un referendum, la leader di un partito ha affermato che se la riforma costituzionale viene approvata, il governo procederà rapidamente con l'introduzione del premierato. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma, dove si discute delle possibili conseguenze dell'esito della consultazione popolare. La discussione riguarda direttamente il percorso di riforma e le future decisioni politiche.

Roma, 18 mar. (askanews) – “Questa riforma costituzionale non è arrivata da sola, arriva nel contesto di un disegno complessivo che la destra porta avanti un po’ per il patto di potere tra Meloni, Salvini e Tajani, un po’ perché questa destra ha sempre vissuto con fastidio i pesi e contrappesi dell’equilibrio tra poteri sancito dalla nostra Costituzione. Certamente se questa riforma passa il governo procederà spedito anche sul premierato: un’altra riforma costituzionale che vuole accentrare il potere nelle mani di chi governa a scapito delle prerogative del Parlamento e del Presidente della Repubblica, che per noi non si toccano”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein in una intervista a Rinascita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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