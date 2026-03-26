È nata Allegra Il fiocco rosa dopo tante difficoltà | il cantante italiano papà festeggiano anche gli amici vip

Dopo un periodo di attesa e difficoltà, il cantante italiano e la sua compagna sono diventati genitori di una bambina, nata in un ospedale italiano. La nascita è stata comunicata attraverso i social, con un annuncio ufficiale. La coppia ha condiviso la notizia con amici e fan, ricevendo auguri da vari personaggi pubblici. La piccola si chiama Allegra.

Dopo mesi di racconto pubblico tra attesa, speranze e un passaggio doloroso, Mattia Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori. La loro prima figlia, Allegra, è nata il 25 marzo 2026, come annunciato dalla coppia con un post su Instagram. La notizia è stata condivisa direttamente dai neogenitori sui social, con un messaggio breve e centrato sull’evento. Nel testo scelto per accompagnare lo scatto pubblicato online, la coppia ha scritto: “ALLEGRA. Figlia di un immenso Amore. 25 Marzo 2026”. In poche ore, il post ha raccolto numerosi messaggi di auguri da parte dei fan e di diversi volti noti dello spettacolo. Il racconto a Verissimo: le parole della coppia sulla gravidanza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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