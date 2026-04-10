Fuori programma in chiesa si inceppa il sistema elettronico e le campane suonano a festa alle dieci di sera

Nella chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare, si è verificato un inconveniente con il sistema elettronico delle campane, che si è inceppato. Di conseguenza, le campane hanno suonato a festa intorno alle 22, creando un fuori programma serale. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha causato qualche sorpresa tra i fedeli e i residenti della zona.

S’inceppa il meccanismo, le campane suonano a festa anche alle 10 di sera. E’ quanto starebbe accadendo nella chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare. Ormai è raro che il suono delle campane venga affidato ai campanari, ci si affida sempre più spesso alla tecnologia.Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Ragazzi d’oro sul ghiaccio. Suonano le campane per Arianna e compagniCampane che suonano a festa, bambini delle scuole impazziti dalla gioia in oratorio, i ragazzi e le ragazze del fan club di Arianna Fontana ebbri di... Viaggio in Eurabia, dove le campane non suonano più. Sardone e l'Islam a casa nostra | VIDEOA Colonia, in Germania, i segnali di islamizzazione sono ovunque e ci indicano chiaramente che l’incubo Eurabia tratteggiato da Oriana Fallaci è... Argomenti più discussi: Ascensori in Piazza della Libertà fuori uso da tempo, la denuncia; Musica alta e risate durante la processione del Venerdì Santo: interviene la polizia locale; Lavoro, blitz dei carabinieri nelle aziende del veneziano: 15 imprenditori denunciati, due imprese sospese e sanzioni per 90mila euro; Alla scoperta di Castiglione Torinese con Dentro e Fuori dal Comune, questa sera su Telecity e il61. Perché Chiesa è fuori dai convocati di Inter-Liverpool: Slot non usa giri di parole su di luiFederico Chiesa è fuori dai convocati del Liverpool per la partita di Champions League con l'Inter a San Siro. Perché l'esterno d'attacco proprio non riesce a trovare spazio con continuità tra i Reds? fanpage.it A GRANDE RICHIESTA… FUORI PROGRAMMA! Arriva nel nostro cinema, a sorpresa, il nuovo film di Checco Zalone: “Buen Camino” Quando • Giovedì 9 aprile 2026 • Venerdì 10 aprile 2026 • Sabato 11 aprile 2026 • Domenica 12 aprile 2026 Or - facebook.com facebook Quartu di nuovo senz'acqua: nuova interruzione fuori programma nel centro abitato x.com