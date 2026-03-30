Il Pescara Nuoto e Pallanuoto vince al Foro Italico contro Delta e ipoteca il primo posto

Il Pescara Nuoto e Pallanuoto ha vinto 12-10 contro la Polisportiva Delta al Foro Italico di Roma durante la quartultima giornata della regular season del campionato di serie B di pallanuoto. La partita si è disputata a Roma e ha visto la squadra pescarese ottenere un risultato che le consente di avvicinarsi alla prima posizione nel girone 3.

Partita non facile quella portata a casa dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, approcciata non nel migliore dei modi nella parte iniziale Partita non facile quella portata a casa dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, approcciata non nel migliore dei modi ma risolta con la pazienza, con il gioco, conla voglia e con la determinazione di un gruppo che fin qui ha perso un solo match in stagione. Una sfida giocata punto a punto, indirizzata dal parziale di 5-2 nel terzo tempo e messa in cassaforte anche dalle parate di Egon Jurisic, bravo a chiudere la porta nel finale quando i padroni di casa, terza forza del torneo, si erano riportati a meo 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il Pescara Nuoto e Pallanuoto vince al Foro Italico contro Delta e ipoteca il primo posto Articoli correlati Pallanuoto, il Pescara continua a vincere: Delta battuta 13-9 e allungo in classificaSesta vittoria consecutiva per il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che a Le Naiadi ha sconfitto 13-9 la Pol.