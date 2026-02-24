Morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale con la madre la donna | Mi è caduto dalle braccia Aperta inchiesta

La morte di un bambino di 5 mesi avvenuta a Chieri si è verificata quando il piccolo è caduto dalle braccia della madre, che ha riferito di averlo lasciato scivolare. La donna era in casa con il bambino quando si è verificato l'incidente, senza che ci siano sospetti di maltrattamenti o altri fattori esterni. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze, ma al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. La famiglia è sotto shock per quanto accaduto.

È stata aperta un'inchiesta senza indagati e ipotesi di reato dopo la morte del bimbo di 5 mesi di Chieri (Torino) caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma. La donna agli inquirenti: "Ho avuto un malore ed è andato giù". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Torino, morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale: scivolato dalle braccia della madre colta da maloreUn bambino di 5 mesi è morto a Torino dopo essere caduto dalle scale mentre era in braccia alla madre, che improvvisamente ha avuto un malore.

Morto il bambino di 5 mesi caduto dalle scale con la madre, aperta un'inchiestaIl bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale in casa a Chieri, causa di una ferita grave.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Torino, morto il bimbo di 5 mesi precipitato dalle scale. La madre: Ho avuto un malore e mi è caduto dalle braccia; Bimbo di 5 mesi cade dalle scale mentre è in braccio alla madre e muore. I soccorsi e il racconto della donna, aperta un'inchiesta; Cagliari, bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone a Sestu; Caduto dalle scale, morto un bimbo di 5 mesi nel Torinese.

Morto bimbo di 5 mesi caduto dalle scale con la madre, la donna: Mi è caduto dalle braccia. Aperta inchiestaÈ stata aperta un'inchiesta senza indagati e ipotesi di reato dopo la morte del bimbo di 5 mesi di Chieri (Torino) caduto dalle scale mentre era in braccio ... fanpage.it

Morto il bimbo di cinque mesi caduto dalle scale di casaIl tragico incidente sabato nella villetta di famiglia a Pessione, frazione di Chieri. Immediato l'intervento dei sanitari. Le condizioni del piccolo sono apparse subito gravissime. Indaga la Procura ... rainews.it

Chieri, morto il bimbo di 5 mesi caduto dalle braccia della madre x.com

la Repubblica. . Non ce l’ha fatta il bimbo di Chieri caduto dalle scale mentre era in braccio alla mamma: il piccolo Riccardo Lucà, 5 mesi, è stato dichiarato morto intorno alle 22 al Regina Margherita, dov’era ricoverato in condizioni disperate da sabato mattin - facebook.com facebook