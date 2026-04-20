In Romania si apre una crisi di governo dopo che il partito di maggioranza ha deciso di ritirare il supporto al primo ministro. La decisione arriva in un momento di tensione politica, lasciando incerto il futuro dell’esecutivo. Al momento non ci sono ancora indicazioni precise su come si svilupperanno i prossimi passi, ma la situazione appare molto instabile. La crisi potrebbe portare a nuove consultazioni o a cambiamenti nel governo.

Il principale partito della coalizione ha ritirato il sostegno al primo ministro, che ora potrebbe doversi fare da parte Il Partito Socialdemocratico (PSD), il principale della coalizione al governo in Romania, ha tolto il suo sostegno al primo ministro Ilie Bolojan, facendogli mancare la maggioranza in parlamento e aprendo così una crisi di governo. Lo ha deciso lunedì la dirigenza del partito, che nei prossimi giorni ritirerà anche i suoi sei ministri. Bolojan aveva sempre escluso di dimettersi, ma negli ultimi giorni ha aperto alla possibilità di lasciare il posto a un primo ministro ad interim, scelto tra i componenti del governo. I Socialdemocratici sono delusi dalle politiche di Bolojan e in particolare dall’aumento delle tasse, a cui attribuiscono il proprio calo nelle intenzioni di voto a vantaggio dell’estrema destra di AUR.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - C’è una crisi di governo in Romania

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