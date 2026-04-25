VinNatur | la sfida di Maule tra etica del vino e nuovi vigneti

Alla fine dell'edizione 2026 di VinNatur, tenutasi a Gambellara, il presidente ha concluso l'evento con la partecipazione di 180 espositori. La manifestazione ha visto la presenza di produttori di vino provenienti da diverse regioni, riuniti per condividere le proprie esperienze e approcci, tra cui alcuni che hanno affrontato le questioni legate all'etica del vino e alla creazione di nuovi vigneti.

? Cosa sapere Il presidente Maule chiude l'edizione 2026 di VinNatur a Gambellara con 180 espositori.. L'associazione punta sulla formazione tecnica per proteggere la qualità dai modelli convenzionali.. A Gambellara, nel cuore della provincia di Vicenza, il presidente di VinNatur, Maule, ha tracciato un confine netto tra chi cerca l’equilibrio della terra e chi si è ormai rassegnato alle logiche del settore convenzionale alla conclusione dell’edizione 2026 della fiera al Margraf. Il racconto che emerge dai campi, dove l’attività si sposta dal controllo dei pesticidi alla manutenzione del terreno per la nuova piantagione di Garganega, è quello di un’associazione che non vuole essere solo una vetrina, ma un presidio di qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VinNatur: la sfida di Maule tra etica del vino e nuovi vigneti Notizie correlate Leggi anche: VinNatur 2026, il presidente Maule: “Chi ha paura del vino naturale? Chi produce vino convenzionale si è rassegnato alla convivenza con i nostri vini” Vinitaly: il vino sfida la geopolitica tra export e nuovi mercatiIl 78° Vinitaly è ufficialmente partito ieri presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, trasformando Verona nel fulcro globale del settore...