Dwayne Johnson Wore a $3.3 Million Watch to the Met Gala

Per la sua prima partecipazione al Met Gala, l’attore ha scelto di indossare un orologio dal valore di circa 3,3 milioni di dollari. L’evento si svolge questa sera, e la presenza dell’attore ha attirato l’attenzione dei media, anche per il particolare accessorio. La scelta del orologio di lusso ha fatto notizia, considerando il suo costo elevato e il fatto che si tratta di un debutto alla manifestazione.

Quello di stasera è il primo Met Gala di Dwayne Johnson, ma a guardarlo non si direbbe. L'attore è arrivato sul tappeto rosso con un'aria da perfetto habitué, indossando un audace completo Thom Browne e un orologio tanto scintillante e imponente quanto la sfera di Capodanno di Times SquareSi dà il caso che quell'orologio sia uno dei più costosi mai indossati sui gradini del museo: un Jacob & Co. Billionaire III da 3,3 milioni di dollari. Secondo la sua stylist Ilaria Urbinati, il look di Dwayne Johnson è stato creato per mettere in discussione l'idea di cosa possano indossare gli uomini con la sua corporatura da semidio. Gli orologi di The Rock spesso giocano su questo concetto: proprio la settimana scorsa aveva indossato un Chopard Alpine Eagle con quadrante rosa, un modello elegante e sportivo dal carattere giocoso.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Dwayne Johnson Wore a $3.3 Million Watch to the Met Gala Transmigrated as Villain: Stealing the Hero’s Luck to Win the GoddessSteal His Chances Notizie correlate In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e... Oceania, Dwayne Johnson svela il trailer ufficiale della versione live-actionJohnson, che torna a vestire i panni (e i tatuaggi) del semidio Maui, ha accompagnato il lancio del filmato con un messaggio entusiasta. Tutti gli aggiornamenti Dwayne Johnson reveals he wore testicle hair as a beard in hit movie in resurfaced clipDwayne 'The Rock' Johnson has starred in numerous huge blockbusters over the years, but for his 2014 Hercules role his iconic beard was crafted from yak testicle hair by Italian Oscar-nominated design ... msn.com Fans are only just realizing Dwayne Johnson wore testicle hair on his face for iconic roleDwayne 'The Rock' Johnson shocked the world when he hilariously revealed that he had to wear pubic hair on his face for one of his biggest blockbuster acting roles ... msn.com