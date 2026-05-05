Dwayne Johnson indossa un orologio da 3,3 milioni di dollari al Met Gala

Da gqitalia.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ingresso del Met Gala, l’attore è stato visto indossare un orologio da 3,3 milioni di dollari. Si tratta di un modello di alta gioielleria che ha attirato l’attenzione dei presenti. Questo è il primo anno in cui partecipa alla manifestazione, anche se il suo stile e la presenza sono stati notati fin da subito. L’orologio è stato mostrato chiaramente durante le foto ufficiali e le interviste sul red carpet.

Quello di stasera è il primo Met Gala di Dwayne Johnson, ma a guardarlo non si direbbe. L'attore è arrivato sul tappeto rosso con un'aria da perfetto habitué, indossando un audace completo Thom Browne e un orologio tanto scintillante e imponente quanto la sfera di Capodanno di Times SquareSi dà il caso che quell'orologio sia uno dei più costosi mai indossati sui gradini del museo: un Jacob & Co. Billionaire III da 3,3 milioni di dollari. Secondo la sua stylist Ilaria Urbinati, il look di Dwayne Johnson è stato creato per mettere in discussione l'idea di cosa possano indossare gli uomini con la sua corporatura da semidio. Gli orologi di The Rock spesso giocano su questo concetto: proprio la settimana scorsa aveva indossato un Chopard Alpine Eagle con quadrante rosa, un modello elegante e sportivo dal carattere giocoso.🔗 Leggi su Gqitalia.it

dwayne johnson indossa un orologio da 33 milioni di dollari al met gala
© Gqitalia.it - Dwayne Johnson indossa un orologio da 3,3 milioni di dollari al Met Gala

Notizie correlate

Dwayne Johnson Wore a $3.3 Million Watch to the Met GalaQuello di stasera è il primo Met Gala di Dwayne Johnson, ma a guardarlo non si direbbe.

In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Dwayne Johnson Wore a $3.3 Million Watch to the Met Gala; The Rock potrebbe avere dei guai se decidesse di tornare in WWE; Hercules è tra i film più visti su Netflix e nel 2014 uscì nello stesso periodo di un altro film su Hercules completamente diverso; uno ha incassato 244 milioni, l'altro è sparito nel nulla; The Rock fermato dalla polizia, multa bizzarra per la sua Porsche.

dwayne johnson dwayne johnson indossa unDwayne Johnson indossa un orologio da 3,3 milioni di dollari al Met GalaQuello di stasera è il primo Met Gala di Dwayne Johnson, ma a guardarlo non si direbbe. L'attore è arrivato sul tappeto rosso con un'aria da perfetto habitué, indossando un audace completo Thom Browne ... gqitalia.it

Oceania, nel live-action Dwayne Johnson indossa un costume per interpretare Maui?Le prime foto del live-action di Oceania svelavano il look di Dwayne Johnson come Maui e un dettaglio ha incuriosito i fan: l'attore inddosa un costume per interpretare il semidio? I primi scatti di ... comingsoon.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.