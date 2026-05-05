All'ingresso del Met Gala, l’attore è stato visto indossare un orologio da 3,3 milioni di dollari. Si tratta di un modello di alta gioielleria che ha attirato l’attenzione dei presenti. Questo è il primo anno in cui partecipa alla manifestazione, anche se il suo stile e la presenza sono stati notati fin da subito. L’orologio è stato mostrato chiaramente durante le foto ufficiali e le interviste sul red carpet.

Quello di stasera è il primo Met Gala di Dwayne Johnson, ma a guardarlo non si direbbe. L'attore è arrivato sul tappeto rosso con un'aria da perfetto habitué, indossando un audace completo Thom Browne e un orologio tanto scintillante e imponente quanto la sfera di Capodanno di Times SquareSi dà il caso che quell'orologio sia uno dei più costosi mai indossati sui gradini del museo: un Jacob & Co. Billionaire III da 3,3 milioni di dollari. Secondo la sua stylist Ilaria Urbinati, il look di Dwayne Johnson è stato creato per mettere in discussione l'idea di cosa possano indossare gli uomini con la sua corporatura da semidio. Gli orologi di The Rock spesso giocano su questo concetto: proprio la settimana scorsa aveva indossato un Chopard Alpine Eagle con quadrante rosa, un modello elegante e sportivo dal carattere giocoso.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Dwayne Johnson indossa un orologio da 3,3 milioni di dollari al Met Gala

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