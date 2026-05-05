Paramount+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Dutton Ranch, nuova serie originale incentrata sulla famiglia Dutton. La narrazione si svolge a Rio Paloma, in Texas, e mostra Beth e Rip che si preparano a stabilirsi in questa località, continuando la loro storia. La serie segue le vicende dei due personaggi principali e il loro arrivo in una nuova zona.

Il destino dei Dutton si sposta a Sud. Paramount+ ha rilasciato il trailer ufficiale di Dutton Ranch, l’attesa serie originale che vede il ritorno degli amati Beth e Rip pronti a rivendicare il proprio posto a Rio Paloma, in Texas. La serie debutterà sulla piattaforma il prossimo venerdì 15 maggio con i primi due episodi, segnando un nuovo capitolo epico per il franchise ideato da Taylor Sheridan. In questa nuova avventura, i personaggi interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser cercano di costruire un futuro lontano dai fantasmi del passato, ma si scontrano presto con le brutali verità del Sud del Texas. Come abbiamo già visto analizzando...🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Dutton Ranch: il trailer ufficiale svela il nuovo destino di Beth e Rip nel cuore del Texas

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