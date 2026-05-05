Dura risposta di Manfredonia Civica a Nicola Mangano dopo il passaggio a Molo21 non l’ha fatto per la città ma per se

Abbiamo letto il comunicato del consigliere Nicola Mangano e riteniamo doveroso rispondere. Mangano ha annunciato il suo passaggio a Molo21, e la nostra organizzazione ha commentato questa scelta. La dichiarazione rilasciata dal consigliere ha generato una serie di reazioni tra gli esponenti di Manfredonia Civica, che hanno deciso di rispondere con una nota ufficiale. La vicenda riguarda principalmente le motivazioni e le implicazioni politiche di questo cambio di appartenenza.

Il consigliere Mangano prova a presentare la sua uscita da Manfredonia Civica come una decisione seria, responsabile e maturata nel tempo. A nostro giudizio, invece, si tratta dell’ennesimo riposizionamento personale, mascherato da valutazione politica. Una scelta che arriva dopo un percorso nel quale la ricerca della collocazione più conveniente ha contato molto più dell’adesione sincera a un progetto politico.I fatti sono chiari. Subito dopo l’elezione, invece di affrontare nel merito le questioni politiche e amministrative che riguardavano la città, il consigliere Mangano ha preferito inseguire la propria ansia di visibilità. Non ha costruito una linea politica, non ha rafforzato una proposta, non ha contribuito in modo riconoscibile a un progetto per Manfredonia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Dura risposta di Manfredonia Civica a Nicola Mangano dopo il passaggio a Molo21 “non l’ha fatto per la città ma per se” Notizie correlate Manfredonia, Pacilli e Mangano in Molo21: diventa il gruppo consiliare più numeroso col PdMolo21 diventa il gruppo politico più importante di Manfredonia con 4 consiglieri comunali, l'assessore Mansueto, il presidente del Consiglio... Leggi anche: Manfredonia, Mangano e Pacilli in Molo21. Castigliego: “Riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente” Contenuti di approfondimento Scintille in maggioranza: Mangano lascia Manfredonia Civica e passa a Molo 21, dura la replica del movimentoSi accende lo scontro politico a Manfredonia dopo l’uscita del consigliere comunale Nicola Mangano da Manfredonia Civica e il suo ... immediato.net Volano stracci a Manfredonia! Caro Mangano di presunto c’è solo il tuo peso politico, pari a zeroMANFREDONIA – Duro affondo del coordinamento di Manfredonia Civica nei confronti del consigliere comunale Nicola Mangano, dopo il suo recente comunicato e l’uscita dal movimento. Di presunto – si leg ... statoquotidiano.it