A Manfredonia, il gruppo politico Molo21 si è ampliato arrivando a quattro consiglieri comunali, tra cui l’assessore Mansueto, il presidente del Consiglio Comunale Iacoviello e il sindaco La Marca. Con questa composizione, Molo21 diventa il gruppo consiliare più numeroso, superando altri schieramenti presenti nell’assemblea comunale. La formazione si è costituita nei mesi scorsi, consolidando la propria presenza all’interno del Consiglio Comunale.

Molo21 diventa il gruppo politico più importante di Manfredonia con 4 consiglieri comunali, l'assessore Mansueto, il presidente del Consiglio Comunale Iacoviello ed il sindaco La Marca. Difatti, nel Consiglio Comunale odierno, Nicola Mangano e Matteo Pacilli hanno ufficializzato l'ingresso in Molo21, portanto a quattro il numero di consiglieri (oltre a La Torre e Quitadamo). Solo il Pd ha lo stesso numero di consigleri in aula (Caputo, Castriotta, Leone e Rinaldi).🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Pacilli e Mangano in Molo21: diventa il gruppo consiliare più numeroso col Pd

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