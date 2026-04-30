Manfredonia Mangano e Pacilli in Molo21 Castigliego | Riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente

In una nota ufficiale, Molo 21 annuncia l’ingresso nel proprio percorso politico di due consiglieri, Nicola Mangano e Matteo Pacilli. L’ente ha pubblicamente riconosciuto il metodo di lavoro adottato da Mangano e Pacilli, definendolo serio e coerente. La comunicazione si è concentrata sull’auspicato riconoscimento reciproco tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa integrazione.

Molo 21 comunica l'ingresso nel proprio percorso politico e amministrativo dei consiglieri Nicola Mangano e Matteo Pacilli. Una scelta maturata nel confronto quotidiano sui temi concreti dell'amministrazione, nel riconoscimento reciproco di un metodo di lavoro serio e coerente, sempre orientato all'interesse della comunità. L'ingresso di Mangano e Pacilli si inserisce in questo percorso e contribuisce a rafforzare un'azione amministrativa attenta e orientata ai bisogni di Manfredonia. A loro e all'intero gruppo consiliare, l'augurio di buon e proficuo lavoro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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